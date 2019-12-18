Mersin'de otomobiline bağladığı köpeği sürükleyen sürücü yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mersin'de otomobiline bağladığı köpeği sürükleyen sürücü yakalandı - Son Dakika

Mersin'de otomobiline bağladığı köpeği sürükleyen sürücü yakalandı

6 saat önce

Mersin'in Tarsus ilçesinde otomobilinin arkasına bağladığı köpeği sürükleyen şüpheli gözaltına alındı.

Mersin'de otomobiline bağladığı köpeği sürükleyen sürücü yakalandı, System.String[]

Mersin'in Tarsus ilçesinde otomobilinin arkasına bağladığı köpeği sürükleyen şüpheli gözaltına alındı.

Kırklarsırtı Mahallesi Yüzbaşı Yaşar Caddesi'nde otomobilin arkasına iple bağlanmış köpeğin çekilerek götürüldüğünü gören kişi, cep telefonuyla aldığı kaydı sosyal medya hesabından paylaştı.

Görüntülerin tepki çekmesinin ardından harekete geçen Tarsus Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, aracın plakasından yola çıkarak adresini belirlediği otomobilin sürücüsü U.K'yi (41) gözaltına aldı.

Söz konusu görüntüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Tarsus, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 02:24 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kocasının 6 saat rehin aldığı kadın: Mutlu bir hayat yaşamak istiyorum
Belediyeden gelen telefonla milyoner olduğunu öğrendi Google ile Rekabet Kurumu arasındaki kriz devam ediyor 6 çocuk annesi eşini defalarca bıçaklayarak öldürdü

Son Dakika Haberleri
20:46 BM, Türkiye'nin de eş başkanı olduğu Küresel Mülteci Forumu'nda yaklaşık 7,7 milyar dolar... - Son Dakika
20:45 Türk Kızılay Arnavutluk'ta öğrencilere kırtasiye yardımı yaptı - Son Dakika
20:40 Bosna Hersek Yüksek Temsilcisi Inzko AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
20:38 İzmir 20 lira kapora verdi, 2 bin lira değerinde altın çaldı -2 - Son Dakika
20:35 Başkan Taban'dan Umuteli Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne ziyaret - Son Dakika
20:25 Uçakta "Ben FETÖ'cüyüm, uçağı patlatacağım" diye bağıran kadın tutuklandı - Son Dakika
20:07 Bakan Kurum'dan Kanal İstanbul ve Salda Gölü açıklaması - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2019 20:49:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Mersin'de otomobiline bağladığı köpeği sürükleyen sürücü yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]