Mersin'de otomobille kamyonun çarpışması sonucu bir kişi öldü - Son Dakika
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Mersin'de otomobille kamyonun çarpışması sonucu bir kişi öldü

27.05.2022 14:16
Mersin'de otomobille kamyonun çarpışması sonucu bir kişi öldü

Mersin'in Tarsus ilçesinde kamyonla çarpışan otomobildeki bir kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde kamyonla çarpışan otomobildeki bir kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Hasan Böz idaresindeki 33 BEE 35 plakalı otomobil ile 33 AEA 171 plakalı kamyon, Tarsus-Pozantı kara yolu Özbek Mahallesi mevkisinde çarpıştı.

Kazada otomobildeki Mehmet Duran Dönmez yaşamını yitirdi, sürücü ile Zübeyde Dönmez yaralandı.

Yaralılar, ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Dönmez'in cenazesi morga götürüldü.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Mersin'de otomobille kamyonun çarpışması sonucu bir kişi öldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mersin'de otomobille kamyonun çarpışması sonucu bir kişi öldü - Son Dakika
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