Mersin'de otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Mersin'in Erdemli ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Murat H'nin idaresindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet, Tömük Mahallesi'nde Mehmet Ali G'nin kullandığı 33 VEL 88 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada yaralanan sürücüler, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Erdemli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan yol, araçların çekilmesiyle yeniden açıldı.
Kaynak: AA
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