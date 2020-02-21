Mersin'de otoparktan motosiklet çaldıkları iddiasıyla 7 kişi yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mersin'de otoparktan motosiklet çaldıkları iddiasıyla 7 kişi yakalandı - Son Dakika

Mersin'de otoparktan motosiklet çaldıkları iddiasıyla 7 kişi yakalandı

7 saat önce

Mersin'in Erdemli ilçesinde, yediemin otoparkından motosiklet çaldıkları iddiasıyla 7 kişi gözaltına alındı.

Mersin'de otoparktan motosiklet çaldıkları iddiasıyla 7 kişi yakalandı, System.String[]

Mersin'in Erdemli ilçesinde, yediemin otoparkından motosiklet çaldıkları iddiasıyla 7 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Tömük Mahallesi'ndeki otoparka bırakılan motosikletlerin bazılarının parçalanarak satıldığı belirlendi.

Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheliler, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Öte yandan, Mut ilçesinde de enerji nakit kablolarını çaldıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.

Operasyonda 160 kilogram bakır kablo ve demir kesme aletleri ele geçirildi.

Jandarma, Erdemli, Mersin, Tömük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 03:36 Kaynak: AA
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