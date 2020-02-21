Mersin'de otoparktan motosiklet çaldıkları iddiasıyla 7 kişi yakalandı - Son Dakika

Mersin'in Erdemli ilçesinde, yediemin otoparkından motosiklet çaldıkları iddiasıyla 7 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Tömük Mahallesi'ndeki otoparka bırakılan motosikletlerin bazılarının parçalanarak satıldığı belirlendi.
Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheliler, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
Öte yandan, Mut ilçesinde de enerji nakit kablolarını çaldıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.
Operasyonda 160 kilogram bakır kablo ve demir kesme aletleri ele geçirildi.