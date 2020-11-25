Mersin'de otoyolda alev alan kamyonda hasar oluştu - Son Dakika

Mersin'in Tarsus ilçesinde, otoyolda seyir halindeki kamyonda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Üzeyir Kiziler yönetimindeki 10 NA 520 plakalı kamyonun lastiklerinden Tarsus- Ankara otoyolu Damlama mevkisinde seyir halindeyken duman yükselmeye başladı.
Durumu fark eden Kiziler'in yol kenarına çektiği kamyonu saran alevler, bölgedeki otluk alana da sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Kamyonda hasar oluştu.
- Kaynak: AA
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