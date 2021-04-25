Otoyolda dorse kapağı açılan tırdaki limonlar yola saçıldı - Son Dakika

Mersin'de, otoyolda dorse kapağı açılan tırdan yola dökülen limonları, tarım işçileri topladı.
Alınan bilgiye göre, otoyolda Mezitli yönünden Erdemli istikametine giden sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen tır, Çeşmeli mevkisinde virajı alamadı.
Dorse kapağının açılması sonucu tırda yüklü kasalar halindeki limonlar, etrafa saçıldı.
Jandarma ekipleri, ihbar üzerine araç trafiğinin aksadığı bölgeye sevk edildi.
Yol güvenliğinin sağlanmasının ardından yola saçılan limonlar, tarım işçilerince toplandı.
Kaynak: AA
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