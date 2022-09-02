Otoyolda 8 ton kömür yüklü TIR yandı - Son Dakika
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Otoyolda 8 ton kömür yüklü TIR yandı

02.09.2022 09:11

MERSİN'de otoyolda seyir halindeyken alev alan 8 ton kömür yüklü TIR, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

MERSİN'de otoyolda seyir halindeyken alev alan 8 ton kömür yüklü TIR, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Ankara- Tarsus otoyolunda seyir halindeki S.S.'nin kullandığı 31 AHB 195 plakalı 8 ton kömür yüklü TIR'ın dorse bölümünden birden dumanlar çıkmaya başladı. Durumu fark eden sürücü, TIR'ı güvenlik şeridinde durdurdu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle TIR'ı saran alevler söndürüldü. TIR'ın çekici kısmı tamamen yanarken, kömür yüklü dorse ise zarar gördü.


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Kaynak: DHA

İtfaiye, Mersin, Tarsus, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Otoyolda 8 ton kömür yüklü TIR yandı - Son Dakika

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