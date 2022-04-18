Mersin'de otoyoldaki boru ve telleri çalan şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Mersin'de otoyoldaki boru ve telleri çalan şüpheli yakalandı

18.04.2022 11:03
Mersin'de otoyoldaki boru ve telleri çalan şüpheli yakalandı

Mersin'de, otoyol kenarındaki boru ve telleri çaldığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Mersin'de, otoyol kenarındaki boru ve telleri çaldığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Akdeniz ilçesi Hebilli Mahallesi sınırlarında kalan otoyol kenarındaki galvanizli boru ve fens tellerin çalınmasına ilişkin çalışma başlatıldı.

Hırsızlık anında bölgede bulunan aracın plakasını tespit eden ekipler, operasyonla şüpheliyi yakaladı.

Araçtaki aramada, otoyoldan söküldüğü belirlenen borular ve fens telleri ele geçirildi.

Jandarmaya götürülen zanlının işlemleri sürüyor.

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TEM Otoyolu, Jandarma, Akdeniz, Mersin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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