Son Dakika Haberleri: Mersin'de Oy Verme İşlemi Sona Erdi, Oylar Sayılmaya Başlandı

Mersin'de Oy Verme İşlemi Sona Erdi, Oylar Sayılmaya Başlandı

49 dakika önce

Mersin'de oy verme işlemi saat 17.00 itibariyle sona erdi ve oylar sayılmaya başlandı.

Mersin'de Oy Verme İşlemi Sona Erdi, Oylar Sayılmaya Başlandı, System.String[]
Mersin'de oy verme işlemi saat 17.00 itibariyle sona erdi ve oylar sayılmaya başlandı.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre Mersin'de 1 milyon 281 bin 570 seçmen için 4 bin 162 sandık kuruldu. Sabah saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi, saat 17.00'de sona erdi. Oy kullanma işleminin sona ermesi ile sandık görevlileri müşahitler huzurunda sandıkları açarak oyları saymaya başladı.

Seçime yoğun ilgi gösteren Mersinliler, sabahın erken saatlerinden itibaren oy kullanacakları okullara akın ettiler. Zaman zaman sandık başlarında uzun kuyruklar oluşurken, seçmenler büyükşehir belediye başkanını, kendi ilçelerinin belediye başkanını, belediye meclisi üyelerini ve muhtarları seçmek için oy kullandı.

Mersin merkez ve 13 ilçede gerçekleştirilen seçimler il genelinde olaysız sona erdi. - MERSİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 06:11 Kaynak: İHA

Yüksek Seçim Kurulu, Mersin, Politika
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