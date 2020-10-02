Oynadıkları parkı temizleyen iki kardeş ödüllendirildi - Son Dakika

Mersin'in Mezitli ilçesinde, oyun oynadıkları parktaki çöpleri toplayan çocuklara hediye verildi.

Mezitli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 6 yaşındaki Ömer ile 9 yaşındaki Kanar Demeriyeh, oyun oynamak için ailesiyle Viranşehir Mahallesi'ndeki Zehra Gürol Engelsiz Parkı'na geldi.

Parktaki çöpleri fark eden çocuklar, ellerine poşet alarak atıkları temizledi. Demeriyeh kardeşlerin temizlik anlarını cep telefonuyla kayda alan bir vatandaş, görüntüleri sosyal medyada paylaştı.

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, görüntülerini izlediği çocukları makamında ağırladı ve kendilerine kitap ve boyama defteri hediye etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tarhan, iki sevimli çocuğun örnek davranış sergilediğini belirterek, "Parkı temizleyen çocukların bölge halkı tarafından çekilmiş görüntülerini izledim. Ders niteliğindeki görüntülerde, kendileri küçük ama yüreği büyük çocuklarımız oyun alanlarının etrafını temizliyor. Bu güzel ve örnek davranışları için çocuklarımızı kutluyorum." ifadesini kullandı.