Mersin'de oyun oynarken sürgülü demir kapıya sıkışan çocuk kurtarıldı - Son Dakika
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Mersin'de oyun oynarken sürgülü demir kapıya sıkışan çocuk kurtarıldı

08.07.2022 20:39
Mersin'de oyun oynarken sürgülü demir kapıya sıkışan çocuk kurtarıldı

Mezitli ilçesinde oyun oynarken apartmanın sürgülü demir kapısına sıkışan çocuk, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Mezitli ilçesinde oyun oynarken apartmanın sürgülü demir kapısına sıkışan çocuk, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Merkez Mahallesi'nde apartmanlarının önünde oyun oynayan Suriye uyruklu Süleyman Alsabah (6), henüz belirlenemeyen nedenle bina girişindeki sürgülü demir kapıya sıkıştı.

Çevredeki vatandaşlar, Alsabah'ı kurtaramayınca durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Adrese gelen itfaiye ekipleri, yaptıkları çalışma sonucu Alsabah'ı bulunduğu yerden çıkardı.

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Kaynak: AA

İtfaiye, Suriye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin'de oyun oynarken sürgülü demir kapıya sıkışan çocuk kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mersin'de oyun oynarken sürgülü demir kapıya sıkışan çocuk kurtarıldı - Son Dakika
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