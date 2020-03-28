Mersin'de özel endüstri bölgesi ilanı
6 saat önce
Mersin'de bulunan bir alan özel endüstri bölgesi ilan edildi.
Mersin'de bulunan bir alan özel endüstri bölgesi ilan edildi.
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Kararla belirlenen alanın ilgili kanun gereğince "TOROS?Tarım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Mersin Özel Endüstri Bölgesi" ilan edilmesine karar verildi.
Haber Yayın Tarihi: 28.03.2020 08:56 Kaynak: AA
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