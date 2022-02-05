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Mersin'de özel gereksinimli çocuklar için şehir merkezine kar getirildi - Son Dakika

Mersin'de özel gereksinimli çocuklar için şehir merkezine kar getirildi

05.02.2022 12:42
Mersin'de özel gereksinimli çocuklar için şehir merkezine kar getirildi

Mersin'in Yenişehir ilçesinde özel gereksinimli çocukların isteği üzerine yüksek kesimlerden kamyonlarla kar getirildi.

Mersin'in Yenişehir ilçesinde özel gereksinimli çocukların isteği üzerine yüksek kesimlerden kamyonlarla kar getirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ekipler, Otistik Çocukları Yaşatma ve Kazanma Derneğinin talebiyle Ayvagediği Yaylası'ndan getirilen iki kamyon karı Eğriçam Mahallesi'ndeki Özgürlük Parkı'na döktü.

Dernek merkezinin de bulunduğu parkta özel gereksinimli çocuklar, mahallede oturan yaşıtlarıyla kar topu oynayarak eğlendi.

Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit de çocuklara eşlik etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Özyiğit, bugün çocuklarla güzel bir etkinlikte buluştuklarını belirterek, "Onların yüzündeki tebessüm bizim için her şeyden daha değerli. Her günleri böyle gülen yüzle geçsin. Çocuklarımızı kara götüremedik ama karı çocuklarımıza getirdik. Burada özel çocuklarımızla kar topu oynadık. Onlar çok mutlu biz de onlara bu ortamı sağladığımız için çok mutluyuz." ifadesini kullandı.

Mersin'de özel gereksinimli çocuklar için şehir merkezine kar getirildi
Mersin'de özel gereksinimli çocuklar için şehir merkezine kar getirildi
Mersin'de özel gereksinimli çocuklar için şehir merkezine kar getirildi

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Özgürlük Parkı, Yenişehir, Mersin, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mersin'de özel gereksinimli çocuklar için şehir merkezine kar getirildi - Son Dakika


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