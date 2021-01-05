Mersin'de özel gereksinimli vatandaşlar için çalışmalar sürüyor - Son Dakika

Mersin'de özel gereksinimli vatandaşlar için çalışmalar sürüyor

05.01.2021 11:34
Mersin'de özel gereksinimli vatandaşlar için çalışmalar sürüyor, System.String[]

Mersin'de sayıları yaklaşık 200 bini bulan özel gereksinimli vatandaşlara her alanda hizmet veren Büyükşehir Belediyesi, kentin her noktasında yürüttüğü kaldırım çalışmalarıyla engelleri de ortadan kaldırıyor.

Mersin'de sayıları yaklaşık 200 bini bulan özel gereksinimli vatandaşlara her alanda hizmet veren Büyükşehir Belediyesi, kentin her noktasında yürüttüğü kaldırım çalışmalarıyla engelleri de ortadan kaldırıyor.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla çocuklara, kadınlara, yaş almışlara ve özel gereksinimli vatandaşlara yönelik sunulan hizmetler kentin her noktasında ilmek ilmek işleniyor. Son olarak kaldırım imalatı çalışmalarını hızlandıran Büyükşehir Belediyesi, özel gereksinimli vatandaşların gündelik hayatını kolaylaştırmayı hedefliyor. Yapılan kaldırım çalışmaları kapsamında özel gereksinimli vatandaşların yaşamını zorlaştıran engeller ortadan kaldırılıyor. Yeni kaldırım imalatı ile bölgenin ihtiyacına göre rampa ve hissedilebilir karo düzenlemesi yapılıyor. 'Engelsiz Mersin' için hayata geçirdikleri çalışmaları sürdürdüklerini söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, "Hissedilebilir karolar döşendi ve engelli rampaları oluşturuluyor. Bizim Hastane Caddesi'nde bir çalışmamız var. Zaman zaman şöyle bir eleştiri alıyoruz. 'Ya bu kaldırımları niye yaparlar' şeklinde. Arkadaşlar, ben o caddeyi bizzat karış karış gezdim. Lütfen, siz de gidin gezin. Mersin merkezin en kalabalık caddesi. İğne atsan yere düşmez. Birçok yerde kaldırımlarda yere bakıp yürümezseniz, Allah muhafaza yüzüstü oraya kapaklanırsınız. Çukurlar oluşmuş, dengesizlikler oluşmuş çok yıpranmış noktalar var. Engelli yurttaşlarımız için herhangi bir aparat yok. Bir rampa yok, hissedilebilir karo düzenlemesi yok. Yaptığımız kaldırım çalışmaları tamamen o bölgenin ihtiyacı olduğu için ve özellikle engelli yurttaşlarımız için. Bizim söylediğimiz bir söz var, 'engelsiz Mersin'. Her noktada engelli yurttaşlarımızın rahatça ulaşabileceği ki, bu engelli yurttaşlarımızın sayıları Mersin'de yaklaşık 200 bin civarına ulaştı. Bu önemli bir rakam. Bu konuda hassasiyet gösteriyoruz" dedi. - MERSİN

Mersin'de özel gereksinimli vatandaşlar için çalışmalar sürüyor
Mersin'de özel gereksinimli vatandaşlar için çalışmalar sürüyor

Büyükşehir Belediyesi, Engelli, Mersin, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Mersin'de özel gereksinimli vatandaşlar için çalışmalar sürüyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

İstanbul'da 6 ilçede yapılacak 30 saatlik su kesintisi bu akşam 21.00 itibarıyla başlıyor Sağlık Bakanlığı 81 ile yazı gönderdi: Koronavirüs aşıları randevu ile yapılacak Türkücü Berdan Mardini'yi dolandırmaya çalışan kişi futbolcu çıktı Koronadan çekinerek hastaneye gitmeyen kadının karnından 6 kiloluk kitle çıkarıldı Babalarının annelerini öldürmesine tanık olan çocuklar, akrabalarını arayıp haber vermiş Hırsız, satın almak için geldiği arabayı test sürüşü sırasında çaldı 2020'de ne kadar alıyordu, 2021'de ne kadar alacak? İşte memur ve emeklinin zamlı maaş tutarları Kemal Doğulu'nun vedasının ardından Doya Doya Moda'nın yeni jürisi belli oldu
Son dakika: Bakan Pekcan: 2020'de ihracatta tarihi bir rekor kırdık Son dakika: Bakan Pekcan: 2020'de ihracatta tarihi bir rekor kırdık         
11:49
İşsizlik ve kısa çalışma ödemeleri bugün hesaplarda olacak İşsizlik ve kısa çalışma ödemeleri bugün hesaplarda olacak         
11:42
Hırsızlığın böylesi! Çaldığı motosikletin yerine bisikletini bıraktı Hırsızlığın böylesi! Çaldığı motosikletin yerine bisikletini bıraktı         
11:29
Binlerce kişiyi dolandıran Tosuncuk'un belgeseli Exxen'de! İlk fragman yayınlandı Binlerce kişiyi dolandıran Tosuncuk'un belgeseli Exxen'de! İlk fragman yayınlandı         
11:06
Koronayla mücadele merkezlerinden biri olan Ankara Şehir Hastanesi'nde başvurular bir günde 3 binden 100'ün altına düştü Koronayla mücadele merkezlerinden biri olan Ankara Şehir Hastanesi'nde başvurular bir günde 3 binden 100'ün altına düştü         
11:04
Oğuzhan Koç, eski sevgilisi Yağmur Tanrısevsin'in yakın arkadaşı Demet Özdemir ile aşk yaşamaya başladı Oğuzhan Koç, eski sevgilisi Yağmur Tanrısevsin'in yakın arkadaşı Demet Özdemir ile aşk yaşamaya başladı         
10:29
26 öğrencisini istismar etmişti! Çocukları 26 öğrencisini istismar etmişti! Çocukları "Ailelerinize söylerseniz evlerinizdeki cihazlardan sizi görürüm" diyerek korkutmuş         
10:03
25 yıldır gassal olarak çalışan kadın yaşadıklarını anlattı: Benden herkes korkuyor 25 yıldır gassal olarak çalışan kadın yaşadıklarını anlattı: Benden herkes korkuyor         
09:28
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Cumhurbaşkanlığı envanterine kayıtlı 8 uçak var Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Cumhurbaşkanlığı envanterine kayıtlı 8 uçak var         
08:30
İnternetten satışa çıkarttığı otomobilini dolandırıcılara kaptırdı İnternetten satışa çıkarttığı otomobilini dolandırıcılara kaptırdı         
07:58
Emniyet, WhatsApp mesajını örnek gösterip uyarıda bulundu: Panik yapmayın, şikayetçi olun! Emniyet, WhatsApp mesajını örnek gösterip uyarıda bulundu: Panik yapmayın, şikayetçi olun!         
23:39
Milli Piyango biletindeki hata bir kenti ayağa kaldırdı: Bu ibareyi düzeltin Milli Piyango biletindeki hata bir kenti ayağa kaldırdı: Bu ibareyi düzeltin         
23:14
Şeyma Subaşı'ndan Acun Ilıcalı'ya Şeyma Subaşı'ndan Acun Ilıcalı'ya "sevgili" göndermesi: Benim şefim seninkinden daha iyi         
22:24
Koronavirüs aşısı olan sağlık çalışanı 2 gün sonra hayatını kaybetti Koronavirüs aşısı olan sağlık çalışanı 2 gün sonra hayatını kaybetti         
21:58
Acun Ilıcalı'nın 30 yaş küçük sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ilk kez ailesini paylaştı Acun Ilıcalı'nın 30 yaş küçük sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ilk kez ailesini paylaştı         
21:51
TRT'den Masumlar Apartmanı hayranlarını üzecek karar! Yeni bölüm yayınlanmayacak TRT'den Masumlar Apartmanı hayranlarını üzecek karar! Yeni bölüm yayınlanmayacak         
20:48
Doğramacının kestiği ağacın gövdesinden Doğramacının kestiği ağacın gövdesinden "ay yıldız" figürü çıktı         
14:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2021 12:08:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Mersin'de özel gereksinimli vatandaşlar için çalışmalar sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei