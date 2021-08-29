Üye Girişi
Özel Bireyler, Hem Su Altında Hem de Üstünde Zafer Bayramı'nı Kutladı - Son Dakika

Özel Bireyler, Hem Su Altında Hem de Üstünde Zafer Bayramı'nı Kutladı

29.08.2021 10:54
Özel Bireyler, Hem Su Altında Hem de Üstünde Zafer Bayramı'nı Kutladı, System.String[]

browser hatası supports HTML5 videoMersin Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlediği dalış ve tekne turu etkinlikleriyle özel gereksinimli bireylere zafer coşkusunu yaşattı.

browser hatası supports HTML5 video

Mersin Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlediği dalış ve tekne turu etkinlikleriyle özel gereksinimli bireylere zafer coşkusunu yaşattı.

30 Ağustos'ta engelleri aşan etkinlikler

Mersin Dalış Merkezi Spor Kulübü'yle iş birliği içerisinde düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı Dalış Etkinliği 10 özel dalgıcın katılımıyla Silifke Yapraklı Koy'da gerçekleşti. Dalış eğitmenlerinden temel dalış işaretleri ve dalış malzemeleri ile ilgili bilgileri öğrenen özel bireyler, yine eğitmenler eşliğinde denizaltı dünyasını keşfetti. Özel bireyler, dalış sırasında açtıkları Türk Bayrağı ile Zafer Bayramı coşkusunu denizaltında da yaşadı.

Taşucu'nda tekne turu etkinliği Bir grup özel gereksinimli birey de Silifke Taşucu'ndan başlayan tekne turuna katıldı. Aileleriyle birlikte Taşucu'ndan kalkan tekne ile denize açılan özel çocuklar, vakitlerini denizin üstünde geçirmenin mutluluğunu yaşadı. Mersin'in meşhur koylarını görme imkanı bulan çocuklar, müzik ve danslar eşliğinde eğlenceli bir gezi geçirdi.

"Hareket kısıtlılığı olan bireylerimizin suda özgürce hareket edebildiklerini gördük"

Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi'nde görevli Beden Eğitimi Öğretmeni Fatma Nur Yılmaz, etkinlikle ilgili bilgi vererek; "Bugün hareket kısıtlılığı olan bireylerimizin suda özgürce hareket edebildiklerini ve bağımsız bir şekilde suyun üstünde kalabildiklerini hep beraber gördük. Bu bireylerimiz fizik tedavi almaları gereken bireyler. Düzenli olarak fizik tedaviye gidemedikleri için fizyoterapistlerin devamlı yüzme etkinliği, deniz etkinliği önerisiyle dalışa yönelmek istediler. Bu doğrultuda Mersin Dalış Merkezi kapılarını açtı, sağ olsunlar. Bu bireylere önce eğitim verildi. Daha sonra denize açılma imkanı buldular" dedi.

"Arkadaşlarımıza kimse engel olmazsa gerçekten birçok şeyi beraber aşıyoruz"

Özel bireylerle çalışmayı önemsediklerini belirten Mersin Dalış Merkezi Spor Kulübü Başkanı ve Eğitmeni Mehmet Arslan, denizaltında açtıkları bayrakla Zafer Bayramı'nın daha da anlam kazandığını belirterek, "30 Ağustos Zafer Bayramı'nı su altında 30 metrekarelik bayrakla 10 engelli arkadaşla birlikte coşkuyla kutladık. Bu bizim için daha da önemli daha da anlamlı oldu. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'e, Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanı Hülya Atila'ya engelli arkadaşlarımıza böyle bir etkinliği düzenledikleri için teşekkürlerimizi sunuyoruz. Arkadaşlarımıza kimse engel olmazsa gerçekten birçok şeyi beraber aşıyoruz" diye konuştu.

"Yer çekimi olmadığı için ayaklarını, kollarını çok rahat hareket ettirebiliyorlar"

Mersin Dalış Kulübü'nde engelli dalgıç olduğunu belirten Alper Özkul, su altı dünyasını özel gereksinimli bireylerin görmesi gerektiğini belirterek etkinliği değerlendirdi. Özkul, "Güzel bir dalış oldu. Hava harika, deniz çok güzel. Denizaltı zaten bambaşka bir dünya. Burada Mersin'deki tüm engellileri dalışa bekliyoruz. Su altı doğası engellilerin de görmesi gereken bir yer. Çünkü engelliler suyun içerisinde özgürce hareket edebiliyor. Yer çekimi olmadığı için özgürce ayaklarını, kollarını çok rahat hareket ettirebiliyorlar. Kendi özgürlüklerini orada gösterebiliyorlar. O yüzden Mersin'deki tüm engellileri buraya dalışa bekliyoruz. Çok güzel, çok başarı bir etkinlik oldu" ifadelerine yer verdi.

"Sudaki çeşitli balıkların yanlarına kadar yaklaşabildik"

Özgürlüğü keşfetmeleri için engelli dostlarını denizde olan aktivitelere katılmaya davet eden Milli Yelken Sporcusu Ali Doğan ise düzenlenen etkinlik için teşekkürlerini ileterek, "Biz engelli bireyler için deniz özgürlük. Kendim de milli yelken sporcusuyum, denizi seviyorum. Tüm engelli dostlarıma kendi özgürlüklerini hissetmeleri için bu tür aktivitelerin içinde olmalarını tavsiye ediyorum. Muhakkak aramızda olsunlar, çok güzel bir duygu, su altındaki canlıları görüyoruz. Bir mağaraya girdik, orada çok çeşitli balıkları gördük. Yanlarına kadar yaklaşabildik. Su çok güzel bir şey. Sudan uzaklaşmayalım. Şehrimiz en güzel sahil şeridine sahip. Engelsiz bir yaşam için el ele diyorum" dedi.

30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında düzenlenen tekne gezisine katılan ve yapılan etkinlikten memnun kaldığını belirten özel gereksinimli bir çocuk annesi Raziye Ersöz; "Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi'nin verdiği hizmetten çok memnunuz. Öğretmenlerimize ilgi ve alakası için çok teşekkür ediyoruz. Bu güzel etkinliği, bu güzel programı bize hazırlayan Sayın Belediye Başkanımız Vahap Seçer'e de teşekkür ediyorum" dedi.

"Bayramı böylesine ince bir teferruatla kutlamış olmamız çok güzel bir şey"

Tekne gezisinin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda yapılmasını oldukça anlamlı bulduğunu belirten emekli Kimya Mühendisi Müzeyyen Çetinkaya, "Çok güzel bir etkinlik. Bayramı neşe içerisinde, böylesine ince bir teferruatla kutlamış olmamız çok güzel bir şey. Halkını bu kadar seven bir Başkana sahip olduğumuz için ben gurur duyuyorum Sayın Vahap Seçer'le. İzmir'den misafirlerim vardı onları da davet ettiler. Hep beraber geldik. Onlar için de bir değişiklik oldu. Çok mutlu oldum. Personeller çok saygın, sevgi dolu. En ince teferruata kadar düşünmüş olmaları beni çok mutlu etti" ifadelerini kullandı.

Yayın Tarihi: 29. 8. 2021 09: 05: 00

Özel Bireyler, Hem Su Altında Hem de Üstünde Zafer Bayramı'nı Kutladı
Özel Bireyler, Hem Su Altında Hem de Üstünde Zafer Bayramı'nı Kutladı
Özel Bireyler, Hem Su Altında Hem de Üstünde Zafer Bayramı'nı Kutladı
Özel Bireyler, Hem Su Altında Hem de Üstünde Zafer Bayramı'nı Kutladı
Özel Bireyler, Hem Su Altında Hem de Üstünde Zafer Bayramı'nı Kutladı
Özel Bireyler, Hem Su Altında Hem de Üstünde Zafer Bayramı'nı Kutladı
Özel Bireyler, Hem Su Altında Hem de Üstünde Zafer Bayramı'nı Kutladı
Özel Bireyler, Hem Su Altında Hem de Üstünde Zafer Bayramı'nı Kutladı
Özel Bireyler, Hem Su Altında Hem de Üstünde Zafer Bayramı'nı Kutladı
Özel Bireyler, Hem Su Altında Hem de Üstünde Zafer Bayramı'nı Kutladı
Özel Bireyler, Hem Su Altında Hem de Üstünde Zafer Bayramı'nı Kutladı

Türk Bayrağı, 30 Ağustos, Mersin, Toplum, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Özel Bireyler, Hem Su Altında Hem de Üstünde Zafer Bayramı'nı Kutladı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Müge Anlı, hayranlarının dört gözle beklediği haberi paylaştı! Hasret bitiyor 11:36 Müge Anlı, hayranlarının dört gözle beklediği haberi paylaştı! Hasret bitiyor Son Dakika! Taliban, Kabil Havalimanı işletmesi için yardım talebini geri çekti: Türkiye'nin yardımı için henüz erken 11:17 Son Dakika! Taliban, Kabil Havalimanı işletmesi için yardım talebini geri çekti: Türkiye'nin yardımı için henüz erken Marcao'ya maksimum ceza verildi! Galatasaray yönetimi, disiplin talimatlarına göre faturayı kesti 11:02 Marcao'ya maksimum ceza verildi! Galatasaray yönetimi, disiplin talimatlarına göre faturayı kesti
Girdiği evde korku dolu anlar yaşattı! 2 metrelik yılan bidona konularak kontrol altına alındı 10:50 Girdiği evde korku dolu anlar yaşattı! 2 metrelik yılan bidona konularak kontrol altına alındı 3 kızın evden kaçması harekete geçirdi! Aile Bakanlığı K-Pop'u inceleme altına aldı 10:33 3 kızın evden kaçması harekete geçirdi! Aile Bakanlığı K-Pop'u inceleme altına aldı Açılmaya çok az kala duyurdular: Üniversitelerde eğitimin yüzde 40'ı uzaktan yapılacak 10:21 Açılmaya çok az kala duyurdular: Üniversitelerde eğitimin yüzde 40'ı uzaktan yapılacak
Yorumculuk kariyerine yeni başlayan Volkan Demirel: Bence Beşiktaş rakiplerinden bir adım önde 09:53 Yorumculuk kariyerine yeni başlayan Volkan Demirel: Bence Beşiktaş rakiplerinden bir adım önde Son Dakika: Banka kredilerinde yeni dönem başlıyor! Bakan Elvan'ın 09:22 Son Dakika: Banka kredilerinde yeni dönem başlıyor! Bakan Elvan'ın "Yeni tedbirler" gelecek sözleri, maaşa göre kredi uygulamasını getirdi

Son Dakika Haberleri
11:44 Edinson Cavani, 'Come to Fenerbahçe' mesajlarına karşılıksız kalamadı
11:19 Üniversiteli Burçin mezun olup, aile mesleğini devraldı! Mango üretimi yaparak kilosunu 40 liradan satıyor
11:16 Son Dakika! Taliban, Kabil Havalimanı işletmesi için yardım talebini geri çekti: Türkiye'nin yardımı için henüz erken
11:09 Sahne kıyafetiyle adeta büyüledi! Kuğu gibi görünen Simge Sağın'ın dövmesi olay yarattı
11:01 Marcao'ya maksimum ceza verildi! Galatasaray yönetimi, disiplin talimatlarına göre faturayı kesti
10:46 Annesinin gözyaşlarıyla hırs yapan genç kız, iki buçuk ayda 20 kilo birden verdi
10:43 Sinan Engin'den siyah-beyazlı takıma övgüler: Batshuayi ligin en iyi forvetidir ve 20 gol atar
10:33 3 kızın evden kaçması harekete geçirdi! Aile Bakanlığı K-Pop'u inceleme altına aldı
10:30 Boğaziçi Üniversitesi akademisyenine, öğrenci tacizi: Beni bırakırsan seni öldürürüm
10:21 Açılmaya çok az kala duyurdular: Üniversitelerde eğitimin yüzde 40'ı uzaktan yapılacak
Edinson Cavani, 'Come to Fenerbahçe' mesajlarına karşılıksız kalamadı Edinson Cavani, 'Come to Fenerbahçe' mesajlarına karşılıksız kalamadı         
11:44
Üniversiteli Burçin mezun olup, aile mesleğini devraldı! Mango üretimi yaparak kilosunu 40 liradan satıyor Üniversiteli Burçin mezun olup, aile mesleğini devraldı! Mango üretimi yaparak kilosunu 40 liradan satıyor         
11:20
Sahne kıyafetiyle adeta büyüledi! Kuğu gibi görünen Simge Sağın'ın dövmesi olay yarattı Sahne kıyafetiyle adeta büyüledi! Kuğu gibi görünen Simge Sağın'ın dövmesi olay yarattı         
11:10
1993 model arabayı 80 bin lira masrafla modifiye etti! Ödül alan aracın son halini görenleri şaşırtıyor 1993 model arabayı 80 bin lira masrafla modifiye etti! Ödül alan aracın son halini görenleri şaşırtıyor         
10:52
Sinan Engin'den siyah-beyazlı takıma övgüler: Batshuayi ligin en iyi forvetidir ve 20 gol atar Sinan Engin'den siyah-beyazlı takıma övgüler: Batshuayi ligin en iyi forvetidir ve 20 gol atar         
10:44
Boğaziçi Üniversitesi akademisyenine, öğrenci tacizi: Beni bırakırsan seni öldürürüm Boğaziçi Üniversitesi akademisyenine, öğrenci tacizi: Beni bırakırsan seni öldürürüm         
10:31
Fransa'yı altüst eden bu kez Cengiz Ünder! Milli futbolcumuz durdurulamıyor Fransa'yı altüst eden bu kez Cengiz Ünder! Milli futbolcumuz durdurulamıyor         
10:08
Eski halinden eser kalmadı! Yılan Hikayesi'nin Rambo Berk'i şimdi görenleri şaşkına uğratıyor Eski halinden eser kalmadı! Yılan Hikayesi'nin Rambo Berk'i şimdi görenleri şaşkına uğratıyor         
09:42
Ehliyeti olmayan motosiklet sürücüsü denetim noktasına yaklaşınca aniden gaza basıp kaçtı Ehliyeti olmayan motosiklet sürücüsü denetim noktasına yaklaşınca aniden gaza basıp kaçtı         
22:30
Hastanede skandal! Sağlık personeli acilde sıra varken sedyedeki hastayla cinsel ilişkiye girdi Hastanede skandal! Sağlık personeli acilde sıra varken sedyedeki hastayla cinsel ilişkiye girdi         
21:31
Haluk Levent'ten herkesi şaşırtan adım! Türkiye'den ayrılma kararı aldı Haluk Levent'ten herkesi şaşırtan adım! Türkiye'den ayrılma kararı aldı         
21:25
Ece Üner'in programında skandal olay! Eşi ve öz babasını birlikte yakaladı, 20 yıllık ilişkileri olduğunu anladı Ece Üner'in programında skandal olay! Eşi ve öz babasını birlikte yakaladı, 20 yıllık ilişkileri olduğunu anladı         
20:19
Denizden acı içinde çıktı, ısırığı sonradan fark etti Denizden acı içinde çıktı, ısırığı sonradan fark etti         
17:28
14 yaşındaki çocuğun katliam yaptığı evden, 4 yaşındaki kardeş kaçarak kurtulmuş 14 yaşındaki çocuğun katliam yaptığı evden, 4 yaşındaki kardeş kaçarak kurtulmuş         
15:02
MasterChef yarışmacısı Hamza Mercimek'in 20 yaşındaki kadına attığı mesajlar ifşa oldu MasterChef yarışmacısı Hamza Mercimek'in 20 yaşındaki kadına attığı mesajlar ifşa oldu         
13:55
Hamile olduğunu söyleyen 15 yaşındaki genç kız, 14 yaşındaki erkek arkadaşı tarafından vahşice öldürüldü Hamile olduğunu söyleyen 15 yaşındaki genç kız, 14 yaşındaki erkek arkadaşı tarafından vahşice öldürüldü         
12:51
Son Dakika: 14 yaşındaki çocuk aile üyelerinden 3 kişiyi öldürdü, 1 kişiyi yaraladı Son Dakika: 14 yaşındaki çocuk aile üyelerinden 3 kişiyi öldürdü, 1 kişiyi yaraladı         
12:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.08.2021 11:49:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Özel Bireyler, Hem Su Altında Hem de Üstünde Zafer Bayramı'nı Kutladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement