Mersin'de özel gereksinimlilere kar sürprizi - Son Dakika

Mersin'de, yüksek kesimlerden kamyonlarla taşınan karla özel gereksinimlilere sürpriz yapıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediyenin Engelsiz Yaşam Merkezi üyelerinin talebi üzerine kentin yüksek kesimlerinden kamyonlarla kar getirildi.

Özel gereksinimliler, merkezin bahçesine dökülen karda kar topu ve çeşitli oyunlar oynadı.

Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi Engelliler Şube Müdürü Abdullah Gerboğa, etkinlikle özel bireylerin sosyalleşip daha mutlu olduklarını belirtti.