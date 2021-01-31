Özel harekat polislerini taşıyan zırhlı araç ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı - Son Dakika

Mersin'in Mezitli ilçesinde özel harekat polislerini taşıyan zırhlı araç ile otomobilin çarpışması sonucu 4'ü polis 6 kişi yaralandı.

Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda özel harekat polislerini taşıyan 33 A 0498 plakalı zırhlı araç ile E.Y. yönetimindeki 35 BLY 71 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada, özel harekat polislerinden M.Ç, Y.Ü, M.G, D.K. ve otomobilin sürücüsü E.Y. ile yanında yolcu olarak bulunan Ç.U. yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.