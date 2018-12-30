Son Dakika Haberleri: Mersin'de Özel Sporculara Tenis Etkinliği

Mersin'de Özel Sporculara Tenis Etkinliği

1 saat önce

Gençlik ve Spor Mersin İl Müdürlüğü ile Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Mersin İl Temsilciliği iş birliğinde özel sporculara tenis şöleni etkinliği düzenlendi.

Mersin'de Özel Sporculara Tenis Etkinliği, System.String[]
Gençlik ve Spor Mersin İl Müdürlüğü ile Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Mersin İl Temsilciliği iş birliğinde özel sporculara tenis şöleni etkinliği düzenlendi.

Mersin Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Osman Yıldızbakan, Mersin Tenis Kompleksi'nde düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, sporda engelin olmadığını belirtti.

Müdürlük olarak bütün spor branşlarında özel sporculara etkinlikler yapmaya devam edeceklerini aktaran Yıldızbakan, şunları kaydetti:

"Onların artık evlerine kapanmalarını istemiyoruz. Bu özel gençlerimizi toplumla bir araya getirmek, onları kendi varlıklarından haberdar etmek, normal bir birey gibi hayata sarılmalarını sağlamak, bunu da sporla yapmaları için elimizden gelen her şeyi yapacağız ve yapmaya da devam edeceğiz. Onlar sadece sizin çocuklarınız değil, onlar bizim özel çocuklarımız ve özel çocuklarımız oldukları için onlara ilgi göstermeye devam edeceğiz."

Konuşmaların ardından özel sporcular tenisteki hünerlerini sergiledi. Etkinliğin ardından, sporculara madalyaları verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 12:19 Kaynak: AA

Mersin, Tenis, Spor
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