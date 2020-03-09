Mersin'de, Paletli Yüzme Şampiyonasında 5 Türkiye rekoru kırıldı - Son Dakika
Son Dakika Spor Mersin'de, Paletli Yüzme Şampiyonasında 5 Türkiye rekoru kırıldı - Son Dakika Spor

Mersin'de, Paletli Yüzme Şampiyonasında 5 Türkiye rekoru kırıldı

6 saat önce

MERSİN (İHA) – Mersin'de gerçekleştirilen TSSF Paletli Yüzme Kulüplerarası Gençler Türkiye Şampiyonasında 5 Türkiye rekoru kırıldı.

Mersin'de, Paletli Yüzme Şampiyonasında 5 Türkiye rekoru kırıldı, System.String[]

MERSİN (İHA) – Mersin'de gerçekleştirilen TSSF Paletli Yüzme Kulüplerarası Gençler Türkiye Şampiyonasında 5 Türkiye rekoru kırıldı. Erkeklerde Yiğit Yılmaz 3, kadınlarda Beril Ülker 2 yeni Türkiye rekoruna imza attı.


Paletli Yüzme Kulüplerarası Gençler Türkiye Şampiyonası, Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) tarafından 6- 8 Mart tarihlerinde Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Olimpik Yüzme Havuzunda gerçekleştirildi. TSSF'den yapılan açıklamaya göre, 23 spor kulübünden 111'i erkek, 83'ü kadın olmak üzere 194 genç sporcunun şampiyonluk için mücadele ettiği yarışlarda, rekorlar üst üste geldi. Suüstü, çift palet, dip, tüp ve bayrak yarışlarında 50 - bin 500 metre mesafede genç A, genç B ve yıldızlar yaş gruplarında kıyasıya mücadeleler yaşandı.


İki genç sporcudan 5 Türkiye rekoru


Genç paletlerin şampiyonluk mücadelelerinde Bakırköy Su Sporları Kulübünden Yiğit Yılmaz, 100 metre suüstünde 36,11 saniyelik derecesiyle büyükler ve gençlerde 2 yeni Türkiye rekorunun sahibi oldu. Yılmaz, 100 metre tüp disiplininde de 34,45 saniyelik derecesiyle Türkiye rekorunu kırmayı başardı.


Kadınlarda İTÜ GVO Spor Kulübünden Beril Ülker ise 200 metre suüstü mücadelesinde rakiplerini geride bırakarak yarışmayı 01,33 dakikada tamamladı. Ülker, bu derecesiyle gençler ve büyüklerde 2 yeni Türkiye rekoruna imza attı.


Beril Ülker 6 kez, Yiğit Yılmaz 4 kez şampiyonluk kürsüsüne çıktı


194 sporcu arasında şampiyonluk madalyasını en çok kazanan isimler yine rekortmen sporcular oldu. Beril Ülker, rekor kırdığı disiplinin yanı sıra 50 ve 100 metre suüstü, 50 metre dip, 50 ve 100 metre çift palette şampiyonluk kürsüsüne toplam 6 kez çıktı. Erkeklerde rekor kıran Yiğit Yılmaz ise rekor kırdığı iki yarışmanın yanı sıra 50 metre suüstü ve 50 metre dipte de altın madalyaya imza atarak şampiyonluk kürsüsünde toplam 4 kez yer aldı.


Şampiyonaya katılan spor kulüpleri sıralamasında, aldıkları toplam puanla en başarılı kulüpler de belli oldu. Kadınlarda İTÜ GVO Spor Kulübü sıralamada birinci olurken, Bakırköy Su Sporları Kulübü ikinci, Bahçelievler Belediye Spor Kulübü üçüncü oldu. Erkeklerde Bahçelievler Belediye Spor Kulübü sıralamada zirvede yer alırken, onu Bakırköy Su Sporları Kulübü takip etti. Üçüncü sırada Şehitkamil Belediye Spor Kulübü yer aldı.


Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Vedat Akyar, TSSF Paletli Yüzme Teknik Kurul Başkanı Özgür Alemdar, TSSF Spor Koordinatörü İrfan Kara'nın da hazır bulunduğu kapanış ve ödül töreninde sporculara madalyaları verildi.


"Sporcularımızla gurur duyuyoruz"


TSSF Başkanı Doç. Dr. Şahin Özen, yaptığı açıklamada, rekor kıran sporcularla gurur duyduğunu belirterek, "Paletli yüzmede gerek ulusal yarışmalarda gerekse uluslararası şampiyonluklarda son derece başarılı sonuçlar alıyoruz. Rekor kıran ve madalya alan tüm sporcularımızı tebrik ediyorum. Şampiyonaya katılan spor kulüplerimize teşekkür ediyorum" dedi.


Özen, Mersin'de düzenledikleri bu başarılı organizasyona büyük destek veren tüm kurumlara ve Mersinli sporseverlere de teşekkür etti. - MERSİN

Türkiye, Mersin, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 01:37 Kaynak: İHA
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