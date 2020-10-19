Mersin'de pandemi döneminde 'mobil kuaför' hizmeti - Son Dakika

Mersin'de pandemi döneminde 'mobil kuaför' hizmeti

19.10.2020 00:58
Mersin'de pandemi döneminde 'mobil kuaför' hizmeti, System.String[]

Mersin'de 'Yar saçların lüle lüle' sloganıyla hizmete giren 'mobil kuaför', kentin özellikle kırsal kesimlerinde ilçe ilçe dolaşarak kuaförlük hizmetini vatandaşların ayağına götürüyor.

Mersin'de 'Yar saçların lüle lüle' sloganıyla hizmete giren 'mobil kuaför', kentin özellikle kırsal kesimlerinde ilçe ilçe dolaşarak kuaförlük hizmetini vatandaşların ayağına götürüyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmete başlayan ve 700 nüfuslu Esenli Mahallesi ile açılışını yapan 'mobil kuaför' otobüsü, şimdiye kadar Puğkaracadağ, Karadirlik, Kelahmet, Alanyalı, Darısekisi, Akarcave Karahacılı mahallelerine giderek toplam 163 kişi ile tepeden tırnağa ilgilendi.

Bu kuaförde yok yok

Bir berber ve kuaförde bulunan tüm donanıma sahip olan mobil kuaför, özellikle kuaförü ve berberi bulunmayan kırsal mahallelere gidiyor. Minimum haftanın 5 günü hizmet veren araç, ilçe ilçe dolaşarak kuaförlük hizmetini vatandaşların ayağına götürüyor. İki kadın, iki erkek bölümü olmak üzere toplam 4 kişilik yeri olan araçta, 'kullan-at' türü malzemeler yer alıyor. Makas, ustura, tarak, cımbız, törpü gibi ekipmanlar her kullanım sonrası sterilizasyon makinesinde dezenfekte ediliyor.

"İnsanların saçından tırnağına kadar her daim yanındayız"

Sosyal Hizmetler Şube Müdürü Serdar Sarıkaya, araçta kadın ve erkek kuaförlerin salgın riskine karşı çok dikkat ederek çalıştıklarını vurgulayarak, vatandaşların bu konuda içlerinin rahat olmasını istedi. Sarıkaya, "Pandemiden dolayı tüm kurallara dikkat ediyoruz. Araç teknik olarak bir kuaförde ne varsa o şekilde tasarlandı. Önceliğimiz kırsal bölgeler. Kuaförü olmayan mahallelerimize hizmet vereceğiz. Kadın- erkek, yaşlı- genç kente ulaşamayan, kuaföre erişemeyen tüm vatandaşlarımıza hizmet götüreceğiz. Kentteki kadın ve erkek kuaföründe ne varsa aracımız bu şekilde tasarlandı. Haftanın minimum 5 günü kırsal mahallelerimize hizmet götüreceğiz. Bu proje şunu gösteriyor ki, Mersin Büyükşehir Belediyesi, tabiri caizse insanların saçından tırnağına kadar her daim yanında" ifadelerini kullandı.

"Tıraş olmak için Mersin'e gidecektim, şimdi ayağımıza geldi"

Esenli Mahallesi sakini 58 yaşındaki Rıfkı Eroğlu, mobil kuaför hizmetinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer'e verdiği hizmetlerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Tıraş olmak için Mersin'e gidecektim, şimdi ayağımıza geldi. Çok güzel hizmet yapmışlar, arkadaşımız da güzel tıraş etti. Memnuniyet duydum, inşallah her zaman böyle fırsatlar da elimize geçer" dedi.

Mobil kuaförde kendisine gösterilen ilgiden çok mutlu olduğunu söyleyen Nurgül Buse Erol ise "Çok beğendim. Saçımı kestiler, diğer ihtiyaçlarımı karşıladılar, çok ilgilendiler. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'e teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Gerek güler yüzleri gerek hizmetleri gerekse hijyenleri ile bizi çok iyi karşıladılar"

Karahacılı Mahallesi'nden Asiye Çopur, mobil kuaförün hem hizmetinden hem hijyeninden çok memnun kaldığını belirterek, "Köyümüzde şuan nar sezonu olduğu için işlerimiz çok yoğun. Hem zamandan tasarruf etmek hem de şehre gitmek maliyetli ve zor olduğu için mobil kuaför aracı bugün bizlere hizmet etti. Gerek güler yüzleri, gerek hizmetleri, gerekse hijyenleri ile bizi çok iyi karşıladılar. Büyükşehir Belediyesine özellikle kadınlarımız için bu olanağı ayaklarımıza kadar getirdikleri için teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu. - MERSİN

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Kuaför, Mersin, Kadın, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Mersin'de pandemi döneminde 'mobil kuaför' hizmeti - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

KKTC'de seçimleri Ersin Tatar'ın kazanması Yunanistan'ı rahatsız etti Sağlık Bakanı Koca, Taksim'deki insan seline isyan etti: Bu kalabalığa giren hasta çıkar Komşular arasındaki duvar meselesi kanlı bitti: 1 ölü, 5 yaralı Serdar Aziz'in hakem Atilla Karaoğlan'a ettiği hakaret kameralara yansıdı KKTC'de ipi göğüsleyen Ersin Tatar kimdir? Kariyerinde dikkat çeken Show TV ve Cine5 detayı F.Bahçe'de Caner Erkin ve Jose Sosa'nın gol sevinci, Göztepe maçına damga vurdu Grip mi koronavirüs mü? Bilim Kurulu üyesi, iki hastalığın nasıl ayırt edilebileceğini anlattı İçişleri Bakanı Soylu: Denizli Valimizin üslup özrü yerinde olmuştur
Azerbaycan karşısında yıkıma uğrayan Paşinyan, yine Türkiye'ye sataştı boyundan büyük laflar etti Azerbaycan karşısında yıkıma uğrayan Paşinyan, yine Türkiye'ye sataştı boyundan büyük laflar etti         
00:10
KKTC seçimlerinde çuvallayan anketçi Adil Gür, KKTC seçimlerinde çuvallayan anketçi Adil Gür, "mesleği bırakırım" sözlerini 3 gün sonra yalanladı         
23:16
Masterchef Duygu Acarsoy, 'beni aldattı' dediği nişanlısı Uğur Atun'la nikah masasına oturdu Masterchef Duygu Acarsoy, 'beni aldattı' dediği nişanlısı Uğur Atun'la nikah masasına oturdu         
22:46
Büyük rezalet! Sosyetenin 11 saatlik ev partisini polis bastı Büyük rezalet! Sosyetenin 11 saatlik ev partisini polis bastı         
21:54
KKTC Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kaybeden Mustafa Akıncı siyasi hayatını noktaladı KKTC Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kaybeden Mustafa Akıncı siyasi hayatını noktaladı         
21:01
"Dediğim çıkmazsa mesleği bırakırım" diyen ünlü anketçi Adil Gür, KKTC seçiminde fena çuvalladı         
20:39
Eski takım arkadaşları ve hocaları, Burak Yılmaz'dan övgü dolu sözlerle bahsetti Eski takım arkadaşları ve hocaları, Burak Yılmaz'dan övgü dolu sözlerle bahsetti         
19:09
Bağdat'ta 2 çocuğunu Dicle Nehri'ne atan anne ülkeyi ayağa kaldırdı Bağdat'ta 2 çocuğunu Dicle Nehri'ne atan anne ülkeyi ayağa kaldırdı         
16:30
Son Dakika! İçişleri Bakanlığı 81 ile koronavirüsle ilgili ek genelge gönderdi: 7 gün boyunca denetim yapılacak Son Dakika! İçişleri Bakanlığı 81 ile koronavirüsle ilgili ek genelge gönderdi: 7 gün boyunca denetim yapılacak         
13:19
Agüero'nun maçın kadın hakemine yaptığı el hareketi büyük tepki çekti Agüero'nun maçın kadın hakemine yaptığı el hareketi büyük tepki çekti         
13:17
Denizli Valisi Atik döner ustasına sinirlenip Denizli Valisi Atik döner ustasına sinirlenip "İşletmeyi kapatın" talimatı verdi! Tepkiler üzerine özür diledi         
12:21
Akıllara durgunluk veren olay! Dün akşam dünyaevine girdi, sabah kahvaltıdan sonra kafasına sıktı Akıllara durgunluk veren olay! Dün akşam dünyaevine girdi, sabah kahvaltıdan sonra kafasına sıktı         
12:06
İki otomotiv devi fabrika kuracağını duyurdu! Bölgede arsa fiyatları yüzde 50 arttı İki otomotiv devi fabrika kuracağını duyurdu! Bölgede arsa fiyatları yüzde 50 arttı         
11:18
Hatay yangınından sonra ortaya çıkan duvar yazısı dikkat çekti: Ne varsa yansın Hatay yangınından sonra ortaya çıkan duvar yazısı dikkat çekti: Ne varsa yansın         
10:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi: 4 milyon kişinin 500 milyar borcu yapılandırılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi: 4 milyon kişinin 500 milyar borcu yapılandırılacak         
10:11
28 yıldır kayıp olan Şamhalov İmran, Ermeni işgalinden kurtarılan Fuzuli'deki bir evde zincirlenmiş halde bulundu 28 yıldır kayıp olan Şamhalov İmran, Ermeni işgalinden kurtarılan Fuzuli'deki bir evde zincirlenmiş halde bulundu         
09:14
Urfalı Hikmet, Milyoner'den kazandığı parayla ilk olarak kardeşine tablet alacak Urfalı Hikmet, Milyoner'den kazandığı parayla ilk olarak kardeşine tablet alacak         
08:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2020 01:32:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Mersin'de pandemi döneminde 'mobil kuaför' hizmeti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei