Mersin'de panelvanın hafif ticari araç ile direğe çarpması kameraya yansıdı - Son Dakika
Üye Girişi

Mersin'de panelvanın hafif ticari araç ile direğe çarpması kameraya yansıdı

02.06.2022 16:28
Mersin'de panelvanın hafif ticari araç ile direğe çarpması kameraya yansıdı

Mersin'in Tarsus ilçesinde kontrolden çıkan panelvanın, hafif ticari aracın ardından refüjdeki aydınlatma direğine çarpması güvenlik kamerasına yansıdı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde kontrolden çıkan panelvanın, hafif ticari aracın ardından refüjdeki aydınlatma direğine çarpması güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, M.İ, idaresindeki 33 AUT 865 plakalı panelvanla, Ergenekon Mahallesi'nde önüne çıkan belediye otobüsüne çarpmamak için manevra yaptı.

Bunun üzerine panelvan, H.B'nin kullandığı 33 AEL 027 plakalı hafif ticari araca, ardından refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Kazada 2 araçta hasar oluştu.

Öte yandan, kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

YORUMLAR
500
Mersin'de DSİ'ye ait kanaldaki su kırmızıya büründü Mersin'de DSİ'ye ait kanaldaki su kırmızıya büründü Mersin'deki su kanalı kırmızı renge büründü, yetkililer anında müdahale etti Mersin'deki su kanalı kırmızı renge büründü, yetkililer anında müdahale etti
Kaynak: AA

Tarsus, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin'de panelvanın hafif ticari araç ile direğe çarpması kameraya yansıdı - Son Dakika


Son Dakika
16:30 Boşandığı eşi tarafından ateşe verilen Elvan Sözkesen yaşadıklarını anlattı: Mangal yanıyormuş gibi canice izledi
16:24 Hande Yener'den iddialı sahne kıyafeti! Tüm dikkatleri üzerinde topladı
16:15 Bu iddia çok konuşulur? Pique Shakira'yı takım arkadaşı Gavi'nin annesiyle mi aldattı?
16:14 Uçakta kavga eden iki kardeş ortalığı birbirine kattı! Pilot acil iniş kararı aldı
16:10 Terörle mücadeledeki kararını yineleyen Erdoğan Boraltan Köprüsü olayından da bahsetti
15:42 Litvanya halkı, topladığı bağışlarla SİHA alıp Ukrayna'ya gönderecekti! Baykar'dan Litvanya'ya ücretsiz SİHA desteği geldi
15:41 Sarı Kanarya beklenen paylaşımı yaptı! İşte beğeni toplayan Jorge Jesus videosu
15:19 Tecrübeli futbolcu Cenk Tosun Süper Lig'e geri döndü! İşte formasını giyeceği yeni takımı
15:11 Erdoğan açıkladı: Yeni eğitim öğretim yılında, ders kitaplarının yanı sıra yardımcı kaynaklar da öğrencilere ücretsiz olarak sağlanacak
15:09 Oyuncu Bahar Şahin ile meslektaşı Oktay Çubuk yeni aşka yelken açtı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2022 16:34:37. #1.13#
SON DAKİKA: Mersin'de panelvanın hafif ticari araç ile direğe çarpması kameraya yansıdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement