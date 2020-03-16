Mersin'de park halindeki aracı çalmaya çalışan şüpheli yakalandı - Son Dakika

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Mersin'de park halindeki aracı çalmaya çalışan şüpheli yakalandı
6 saat önce
Mersin'in Tarsus ilçesinde park halindeki aracı çalmaya çalışan şüpheli yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 02:12 Kaynak: AA
Mersin'in Tarsus ilçesinde park halindeki aracı çalmaya çalışan şüpheli yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ekipler Yenice Mahallesi'nde bir aracın kapısını açmaya çalışan şüpheliyi belirledi.
Ekiplerin kendisini fark etmesi üzerine kaçan şüpheli kovalamacanın ardından yakalandı.
Şüpheli işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince serbest bırakıldı.
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