Mersin'de Park Halindeki Aracın Lastikleri Çalındı

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde park halindeki otomobilin iki lastiği çalındı.

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde park halindeki otomobilin iki lastiği çalındı.



Gündoğdu Mahallesi 5790 Sokak'ta park halinde bulunan 33 BCR 33 plakalı otomobilin 2 lastiği kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce çalındı.



Hırsızlık şüphelileri, lastikleri çaldıktan sonra aracın yere temas etmemesi için altına kaldırım taşı koydu.



Otomobilin sahibi Yunus Emre Gürler, gazetecilere yaptığı açıklamada, olayı sabah saatlerinde fark ettiklerini söyledi.



Ekmek almaya giderken durumu fark eden kardeşinin olayı kendisine anlattığını belirten Gürler, "Kardeşim eve geldiğinde 'Abi lastikler yok.' dedi. Ben de 'Nasıl lastikler yok?' dedim. İnip baktığımda lastikler gerçekten yoktu." dedi.



Gürler, yaşadıkları olayı ilk duyduğunda şaşırdığını ifade ederek, şunları kaydetti:



"İki lastiği çalmışlar. Biraz vicdanlı davranmışlar, araca zarar vermişler. Polisler gelip inceleme yaptı. Aracın fotoğraflarını çekip, inceleme yaptılar. İlk kez böyle bir şey başıma geldi. Şimdi çekici bekliyoruz. Aracı tamirhaneye götüreceğiz."

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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