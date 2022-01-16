Mersin'in Tarsus ilçesinde, park halindeyken alev alan araç yanarak kullanılamaz hale geldi.
Öğretmenler Mahallesi'nde park halindeki 33 AEY 486 plakalı hafif ticari aracın motor bölümünde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevleri fark eden çevredekiler Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine haber verdi.
Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Araç, yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika! Park halindeki araçta çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika