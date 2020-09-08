Mersin'in Tarsus ilçesinde park halindeki kamyona çarpan tırın sürücüsü yaşamını yitirdi.
Orhan Özcan idaresindeki 33 BLB 67 plakalı tır, Ankara yolu Güzeloluk mevkisinde arıza nedeniyle yol kenarında park halinde olan 51 EZ 880 plakalı kamyona çarptı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, tır sürücüsü Özcan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Kamyon sürücüsü Ömer G, gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 08.09.2020 12:21 - Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Mersin'de park halindeki kamyona çarpan tırın sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika