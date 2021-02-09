Mersin'de park halindeki minibüs yandı - Son Dakika

Mersin'in Erdemli ilçesinde park halinde bulunan minibüs yanarak kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Alata Mahallesi Hacı Ömer Var Caddesi'nde park halinde bulunan 33 YL 892 plakalı minibüsten dumanlar çıktığını fark eden mahalle sakinleri itfaiyeden yardım istedi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, park halindeki minibüste çıkan yangını kısa sürede söndürdü.

Yangın nedeniyle minibüs kullanılamaz hale geldi.