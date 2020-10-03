Mersin'de park halindeki minibüse çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Mersin'de park halindeki minibüse çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Burçak Ahmet Martlı (39) idaresindeki 06 DH 5060 plakalı otomobil, merkez Mezitli ilçesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda yol kenarında park halindeki 34 MH 3094 plakalı minibüse arkadan çarptı.
Kazada yaralanan Martlı, ambulansla Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 03.10.2020 09:27 - Kaynak: AA
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