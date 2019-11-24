Son Dakika Haberleri: Mersin'de park halindeki öğrenci minibüsü kundaklandı
Son Dakika 3. Sayfa Mersin'de park halindeki öğrenci minibüsü kundaklandı - Son Dakika

Mersin'de park halindeki öğrenci minibüsü kundaklandı

6 saat önce

Mersin'in Bozyazı ilçesinde park halindeki bir öğrenci minibüsü, sabaha karşı ateşe verilerek kundaklandı.

Mersin'de park halindeki öğrenci minibüsü kundaklandı, System.String[]

Mersin'in Bozyazı ilçesinde park halindeki bir öğrenci minibüsü, sabaha karşı ateşe verilerek kundaklandı.


Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Tekeli Mahallesi'nde muhtar Münir İşler'e ait 33 ZC 981 plakalı öğrenci minibüsü, park halindeyken sabaha karşı alev alarak yanmaya başladı. Durumu fark eden vatandaşların ihbarı ile olay yerine giden itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin zamanında müdahalesiyle yangın büyümeden söndürülürken, araçta büyük çapta hasar oluştu.


İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yangınla ilgili yapılan incelemede, güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilen H.O. isimli şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - MERSİN

Bozyazı, Tekeli, Mersin, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 02:18 Kaynak: İHA
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