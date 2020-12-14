Mersin'de park halindeki tıra motosikletin çarptığı kaza güvenlik kamerasında - Son Dakika

Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kendisinden ayrılmak isteyen kız arkadaşını darp eden şahıs ikinci kez serbest bırakıldı

Sivas Belediyesi'nin yakacak desteğine 10 bin başvuru

İsrail gazetesinden Joe Biden'a şaşırtan çağrı: Türkiye üç kıtayı kapsayan bir güç, Ankara ile aranı iyi tut