Mersin'de parkta uyuyan kişilerin cep telefonlarını ve parasını çaldığı öne sürülen şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Mersin'in Akdeniz ilçesinde parkta uyuyan iki kişinin ceplerini jiletle keserek para ve telefonlarını çaldığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğince, 8 Eylül'de ilçedeki iş merkezinin parkında uyuyan C.A'nın (52) pantolon ceplerinin jiletle kesilerek 400 lira ve telefonunun çalınması ile Atatürk Parkı'nda uyuyan A.R.K'nin (33) aynı yöntemle cep telefonunun çalınmasına ilişkin şikayet üzerine çalışma başlatıldı.

Ekipler, bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarından zanlının benzer suçlardan sabıkası bulunan M.K. (48) olduğunu tespit etti.

Polis ekiplerince yakalanan şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince cezaevine gönderildi.