MERSİN'DE PASKALYA COŞKUSU - Son Dakika

MERSİN'de Paskalya nedeniyle düzenlenen ayinde renkli görüntüler yaşandı.

Ortodoks Kilisesi'nde yapılan Paskalya ayinine Ortodoks Kilisesi Ruhani Lideri Coşkun Teymur, Ortodoks Kilisesi Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Cem Altındiş, cemaat ve yurt dışından tatil için gelen turistlerin yanı sıra kentte yerleşik Ukrayna ve Rus vatandaşları katıldı. Ortodoks Kilisesi Ruhani Lideri Coşkun Teymur'un yönettiği ayinde, dini ritüeller gerçekleştirildi.

İncil'den bölümler okunup duaların edildiği ayin sonrasında konuşan Ortodoks Kilisesi Ruhani Lideri Coşkun Teymur, barış, huzur dileğinde bulundu.

Ayine katılanlar mum yakıp dilekler dilerken, çocuklar da Paskalya yumurtalarını tokuşturdu.