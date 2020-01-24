Mersin'de pastanede çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Mersin'de pastanede çıkan yangın söndürüldü

6 saat önce

Mersin'in Erdemli ilçesindeki pastanede çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alındı.

Mersin'de pastanede çıkan yangın söndürüldü, System.String[]

Mersin'in Erdemli ilçesindeki pastanede çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alındı.

Merkez Mahallesi Adnan Menderes Caddesi'ndeki pastaneden alevlerin yükseldiğini görenler, durumu itfaiyeye bildirdi.

Pastanenin imalathanesinde çıkan ve kısa sürede iş yerinin tamamına yayılan yangın, bir saatlik çalışmayla söndürüldü.

İş yerinin sahibi Serdal Kaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının, elektrik kontağından çıktığını tahmin ettiklerini belirterek, "En büyük tesellimiz can kaybı veya yaralımızın olmaması. Maddi hasarımız var. İtfaiye ekipleri olayı araştırıyor." dedi.

Erdemli, İtfaiye, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 08:46 Kaynak: AA
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