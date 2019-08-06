Mersin'de patenli gençlere para cezası
21 dakika önce
Mersin'in Tarsus ilçesinde trafik güvenliğini tehlikeye sokan patenli gençlere para cezası verildi.
Mersin Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 07:15 Kaynak: AA
'in Tarsus
ilçesinde trafik güvenliğini tehlikeye sokan patenli gençlere para cezası verildi.
Alınan bilgiye göre, Tarsus ilçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, trafik güvenliğini tehlikeye sokan patenli gençlere yönelik denetimlerini artırdı.
Bu kapsamda, trafiği tehlikeye düşürecek hareketlerde bulunarak taşıt yolunu kullanan iki patenli gence 216 lira para cezası verildi.
Ekiplerin, ilçe genelinde denetimlerin devam edeceği öğrenildi.
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