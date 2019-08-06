Son Dakika Haberleri: Mersin'de patenli gençlere para cezası
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Mersin'de patenli gençlere para cezası

21 dakika önce

Mersin'in Tarsus ilçesinde trafik güvenliğini tehlikeye sokan patenli gençlere para cezası verildi.

Mersin'de patenli gençlere para cezası, System.String[]
Mersin'in Tarsus ilçesinde trafik güvenliğini tehlikeye sokan patenli gençlere para cezası verildi.
Alınan bilgiye göre, Tarsus ilçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, trafik güvenliğini tehlikeye sokan patenli gençlere yönelik denetimlerini artırdı.
Bu kapsamda, trafiği tehlikeye düşürecek hareketlerde bulunarak taşıt yolunu kullanan iki patenli gence 216 lira para cezası verildi.
Ekiplerin, ilçe genelinde denetimlerin devam edeceği öğrenildi.
Tarsus, Mersin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 07:15 Kaynak: AA
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