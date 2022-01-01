Patlayan kalorifer kazanı hasara neden oldu - Son Dakika

Mersin'in Anamur ilçesinde apartmanın kalorifer kazanında meydana gelen patlama nedeniyle hasar oluştu.

Yeşilyurt Mahallesi Akdeniz Caddesi'nde bir apartmanın kalorifer dairesindeki kazan, henüz belirlenemeyen nedenle patladı.

Patlama nedeniyle binada ve dışarda park halindeki araçlarda hasar meydana geldi.

Polis ve itfaiye ekipleri çevrede inceleme yaptı.

Olay yerine gelerek yetkililerden bilgi alan Anamur Belediye Başkanı Hidayet Kılınç, "Herhangi bir can kaybı veya yaralı olmaması en büyük tesellimiz." dedi.