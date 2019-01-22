Mersin'de Paylaşma Geleneği Festivalle Yaşatılacak

Mersin'de 26-27 Ocak tarihlerinde bir semt pazarında Paylaşmanın Sanatı ve Zanaati Festivali düzenlenecek.

Mersin'de 26-27 Ocak tarihlerinde bir semt pazarında Paylaşmanın Sanatı ve Zanaati Festivali düzenlenecek. Kültürhane ve ÇİTTA işbirliğinde Hollanda Başkonsolosluğu'nun katkılarıyla gerçekleştirilecek festivalde, takas masasından çocuklara yönelik atölyelere, müzikten sanat etkinliklerine kadar çok çeşitli alanlarda paylaşma kavramı yaşatılacak.



Kültürhane'den yapılan yazılı açıklamaya göre, tüketim çağrılarına inat, ihtiyaçları takas ve paylaşım ağları üzerinden dayanışma içinde karşılamanın mümkün olduğunu işaret etmek için Mersin'de Paylaşmanın Sanatı ve Zanaati Festivali düzenleniyor. "Biz nerede beraber isek umut orada" sloganıyla 26-27 Ocak 2019 tarihlerinde merkez Yenişehir ilçesi Dikenliyol Semt Pazarı'nda ve Kültürhane'de düzenlenecek eşzamanlı etkinliklerle gerçekleştirilecek festival, Çukurova İnsan Tohum Toprak Atölyeleri (ÇİTTA) ve Kültürhane işbirliğinde Hollanda Başkonsolosluğu'nun katkılarıyla yapılacak. Festival, Mersin'de semt pazarlarını kent sakinlerinin farklı paylaşımlarını arttırabileceği yaşayan mekanlar haline getirmeyi amaçlıyor.



Takas Masası'na kullanmadığınız eşyanızı bırakıp ihtiyacınız olanı alacaksınız



İki gün boyunca 10.00-20.00 saatleri arasında devam edecek festivalde, semt pazarında bölgedeki küçük üreticilere ait stantlar ve bir sahne kurulacak. Ayrıca, yetişkin ve çocuklara yönelik çeşitli atölyeler düzenlenecek ve sergi alanında 20'ye yakın sanatçının resim ve seramik çalışmaları sergilenecek. Festivalin en renkli etkinliklerinden biri 'Takas Masası' olacak. Festival ziyaretçilerinin kullanılmayan eşyalarını bırakıp, ihtiyaç duyduklarını karşılıksız alabilecekleri stant herkesin katılımına açık olacak.



Eş zamanlı olarak Dikenliyol Semt Pazarı'nın hemen yakınındaki Kültürhane'de düzenlenecek panellere ise Türkiye genelinden pek çok kooperatif temsilcisi ve yabancı konuk katılarak yerel paylaşım ve dayanışma pratiklerini anlatacak.



Festivale katılanlar müzikten eşyaya, bilgiden sanat etkinliklerine kadar pek çok alanda 'paylaşma' kavramını yaşamış olacaklar.



Semt pazarından buluşma mekanına



ÇİTTA ve Kültürhane'nin festival alanı olarak semt pazarını seçmelerinin amacı ise çoğunlukla haftanın bir günü dışında atıl kalan, araç otoparkı görevi gören ve git gide grileşen semt pazarının biraz çabayla içinde pek çok etkinliğin düzenlenebileceği alanlara dönüşmesi ve kent hafızasında o silik fotodan canlı renklere ve anılara geçiş yapmasının mümkün olduğunu anlatmak. Pazar alanlarının kente dair ortak hafızanın büyütülebileceği mekanlardan biri olması çabasıyla bir araya gelen Kültürhane ve ÇİTTA ekipleri, tüketim alışkanlıklarında farklı seçeneklerin de var olduğunu ifade ederek, tüm Mersin halkını festivale katılmaya davet etti. - MERSİN

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