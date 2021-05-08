MERSİN'DE, PAZAR YERLERİNE SIKI DENETİM - Son Dakika

MERSİN'de, açılan pazar yerlerine temel ihtiyaçlarını karşılamak için akın eden vatandaşların kalabalık görüntü oluşturmaması için yoğun önlem alındı.

Mersin'de, pazar yerlerinin açılmasıyla birlikte vatandaşların alışveriş için çıkması yoğunluğa neden oldu. Kent genelinde açılan 52 pazar yerinde polis, bekçi, zabıta ve il-ilçe salgın denetim merkezi personelleri yoğun önlem aldı. Pazar yerlerinin iki ucunda önlem alan ekipler, maskesi olmayan vatandaşların pazara girmesine izin vermedi. Özellikle maske konusunda sık sık uyarılarda bulunan ekipler, yoğunluk oluşmaması için sınırlı sayıda vatandaşı içeriye aldı.

DENETİMLER SÜRÜYOR

Pazar yerlerine kurulan tezgahların arasının en az 3 metre olacak şekilde ayarlanması için sabahın erken saatlerinde pazara gelerek çalışma yaptıklarını belirten Akdeniz Belediyesi zabıta memuru Özbek Miroğlu, "Vatandaşların sosyal mesafeli, güvenli alışveriş yapması için denetimlerimiz sürüyor. Maske ve mesafe konularında sık sık uyarılarda bulunuyoruz. Önlemlere uyarsak bu süreci bir an önce atlatacağımıza inanıyorum" dedi.

Ekipler, olumsuz görüntülerin önüne geçmek için yoğun mesai harcarken, vatandaşlar ise pazar yerlerinin açılmasından memnun.