Mersin'de 'Peygamberimiz ve Aile' konferansı

Mersin İl Müftülüğü tarafından Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen 'Peygamberimiz ve Aile' konulu konferans, Vali Ali İhsan Su ve Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Genel Müdürü Fatih Kurt'un katılımıyla gerçekleştirildi.



Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen programa İl Müftüsü Şaban Kondi'nin yanı sıra, il protokolü üyeleri, ilçe belediye başkanları, kurum müdürleri ve çok sayıda davetli katıldı.



Kuran-ı Kerim tilaveti ile devam eden programda konuşan Vali Su, 'Peygamberimiz ve Aile' temasının önemine işaret ederek, "Şu anda dünyanın birçok yerinde kan var, gözyaşı var, açlık var, sefalet var, aile mefhumu yok oluyor, insanlar arasındaki birlik, beraberlik, sevgi ve saygı bağları zayıflamış. İşte tam da böyle bir ortamda Peygamber Efendimizin getirdiği mesajlara çok daha fazla ihtiyacımız var" dedi.



Konuşmasının devamında Peygamber Efendimizin örnek hayatının, insanların kendi hayatına tatbik etmesinin önemine işaret eden Vali Su, programın herkes için faydalı olmasını temenni etti.



Konuşmaların ardından sinevizyon gösterisiyle devam eden program, Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Genel Müdürü Fatih Kurt tarafından 'Peygamberimiz ve Aile' konulu konferans verilmesi ile sona erdi.



Programın ardından Mersin Müftülüğü'ne bağlı Ulu Camii avlusunda Vali Ali İhsan Su, Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Genel Müdürü Fatih Kurt ve protokol üyelerinin katılımıyla 'Diyanet Yayınları Satış Yeri' açıldı. - MERSİN