Mersin'de piknik dönüşü kaza: 9 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mersin'de piknik dönüşü kaza: 9 yaralı - Son Dakika

Mersin'de piknik dönüşü kaza: 9 yaralı

6 saat önce

Mersin'in Erdemli ilçesinde piknikten dönen aileyi taşıyan otomobil ile kamoynetin çarpıştığı kazada 1'i ağır 9 kişi yaralandı.

Mersin'de piknik dönüşü kaza: 9 yaralı, System.String[]

Mersin'in Erdemli ilçesinde piknikten dönen aileyi taşıyan otomobil ile kamoynetin çarpıştığı kazada 1'i ağır 9 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, piknikten dönen ailenin içinde bulunduğu Naim İ. yönetimindeki 33 KEH 40 plakalı otomobil, yağış dolayasıyla kayarak Güzeloluk Yolu Devrent mevkisinde karşı yönden gelen Mehmet U. yönetimdeki 21 BH 157 plakalı kamyonetle çarpıştı. Otomobil içinde bulunan 1'i engelli 5 çocuk ile 4'te yetişkin olmak üzere toplam 9 kişi yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen ambulanslarla Erdemli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı yakınlarından biri ailenin kar görmek için Avgadı Yaylasına çıktığını, kazanın geri dönüş esnasında yaşandığını belirtti.

Güvenlik güçleri kaza yerinde önlem alırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

Erdemli, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 06:35 Kaynak: İHA
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