Mersin'de piknik ve mesire alanları boş kaldı - Son Dakika

MERSİN'de koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında jandarma ekiplerince kentin birçok noktasında kontrol edilen piknik, mesire alanları ve ören yerleri boş kaldı.

Türkiye'de koronavirüs vakalarının artmasının ardından çok sayıda önlem alındı. Özellikle risk grubunda olan 65 yaş üstü kişiler başta olmak üzere toplumun her kesimine 'evde kalın' çağrısı yapılarak, sokağa çıkmamaları ve sosyal izolasyona önem vermeleri istendi. Mersin'de vatandaşlar bu çağrıya uyarak dışarı çıkmadı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sorumluluk bölgelerindeki sahil şeridi, piknik alanları, göletler, ören yerlerinde denetim yaptı. Denetimler sırasında hiç kimseye rastlanılmaması ise dikkat çekti.