Son Dakika Haberleri: Mersin'de Pitbull Besleyen Kişiye Para Cezası

Mersin'de Pitbull Besleyen Kişiye Para Cezası

25 dakika önce

Mersin'in Tarsus ilçesinde, sahiplenilmesi yasak olan iki pitbull cinsi köpek beslediği belirlenen kişiye 7 bin 802 lira para cezası kesildi.

Mersin'de Pitbull Besleyen Kişiye Para Cezası, System.String[]
Mersin'in Tarsus ilçesinde, sahiplenilmesi yasak olan iki pitbull cinsi köpek beslediği belirlenen kişiye 7 bin 802 lira para cezası kesildi.

Tarsus Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, Tarsus Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ile Tarsus Belediyesi ekipleri, ilçede Şehitkerim Mahallesi'nde yaşayan T.S'nin tehlike arz ettiği değerlendirilen pitbull cinsi iki köpek beslediği ihbarı üzerine harekete geçti.

Ekipler, belirlenen adreste yaptıkları aramada siyah ve beyaz pitbull cinsi iki köpeğe el koyarak, Tarsus Hayvan Parkı'na teslim etti.

Köpeklerin sahibi T.S'ye tehlike arz eden hayvanları üretmek ve sahiplenmek suçlarından 7 bin 802 lira para cezası kesildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 10:40 Kaynak: AA

Tarsus, Mersin, Güncel
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