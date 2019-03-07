Son Dakika Haberleri: Mersin'de PKK Bağlantılı 3 'Torbacı' Tutuklandı

Mersin'de PKK Bağlantılı 3 'Torbacı' Tutuklandı

15 dakika önce

MERSİN'de, uyuşturucu satarken suçüstü yakalanan ve terör örgütü PKK ile bağlantılı oldukları iddia edilen 3 kişi tutuklandı.

Mersin'de PKK Bağlantılı 3 'Torbacı' Tutuklandı, System.String[]
MERSİN'de, uyuşturucu satarken suçüstü yakalanan ve terör örgütü PKK ile bağlantılı oldukları iddia edilen 3 kişi tutuklandı.

'Torbacı' olarak bilinen uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışmalarını sürdüren Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki Akdeniz, Demirtaş ve Çukurova mahallelerinde kokain, ecstasy ve esrar satışı yaptığı saptanan A.T., H.K. ve H.K. isimli kişileri izlemeye aldı. Farklı tarihlerde düzenlenen operasyonlarda uyuşturucu satarken suçüstü yakalanan ve geçmiş yıllarda, terör örgütü PKK üyesi olup yasa dışı eylemlere katıldıkları gerekçesi ile haklarında işlem yapıldığı ortaya çıkan zanlılar, sorgularının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Öte yandan; A.T.'nin evinde örgüte ait çok sayıda fotoğraf ve doküman, H.K.'nın evinde ise ruhsatsız tabanca bulundu. Zanlıların uyuşturucu satışından elde edilen geliri örgüte aktardıkları ihtimali değerlendiriliyor. 

- Mersin

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 09:12 Kaynak: DHA

PKK, Mersin, Güncel
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