Son Dakika Haberleri: Mersin'de PKK/KCK'nın gençlik yapılanmasına operasyon
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Mersin'de PKK/KCK'nın gençlik yapılanmasına operasyon

1 saat önce

Mersin'de, bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanması üyesi oldukları iddiasıyla 8 zanlı gözaltına alındı.

Mersin'de PKK/KCK'nın gençlik yapılanmasına operasyon, System.String[]

Mersin'de, bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanması üyesi oldukları iddiasıyla 8 zanlı gözaltına alındı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Mersin Üniversitesinde terör örgütü adına faaliyet yürütüp, eleman temin etmeye çalışan 13 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Polisin eş zamanlı operasyonlarında zanlılardan 8'i yakalandı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda dijital materyal, örgütsel kitap ve doküman ele geçirildi.

Firari 5 zanlıyı arama çalışmaları sürüyor.

Mersin, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 11:32 Kaynak: AA
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