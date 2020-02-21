Mersin'de PKK/KCK operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika

Mersin'in Tarsus ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın yakalanmasının yıl dönümünü bahane ederek eylem yaptıkları ve sağlık merkezini yaktıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.



PKK/KCK silahlı terör örgütü adına yayın yapan internet sitelerince örgüt mensuplarına verilen talimatlarla teröristbaşı Öcalan'ın yakalanmasının yıl dönümünü bahane ederek, ilçede Girne Mahallesi'nde bulunan Göçmen Sağlık Merkezi'ne molotoflu saldırıda bulunanlara yönelik operasyon düzenlendi.



Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü TEM ekiplerinin, istihbarat ekipleriyle birlikte gece yaptığı operasyonda M.Ö., H.F. ve M.M.Ö. adlı kişiler gözaltına alındı.



Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, olayda kullandıkları malzemelerin ele geçirildiği öğrenildi. - MERSİN