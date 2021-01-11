Son Dakika | Mersin'de PKK/KCK operasyonu:  6 tutuklama - Son Dakika
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Son Dakika | Mersin'de PKK/KCK operasyonu:  6 tutuklama

11.01.2021 21:27
Son Dakika | Mersin'de PKK/KCK operasyonu:  6 tutuklama

Son dakika haberine göre MERSİN'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan ve bugün adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

MERSİN'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan ve bugün adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik olarak operasyon düzenlendi. 3 Ekim'de Diyarbakır'ın Lice kırsalında gerçekleştirilen operasyonda elde edilen dokümanların incelenen içeriklerinde, kişisel bilgileri bulunan ve Mersin'de yaşayan aralarında eski Haber-Sen Genel Başkanı Musa Özdemir ve  M.A. M.A.A., F.G., K.D., İ.E., S.T. ile H.H. gözaltına alındı. Eski Haber-Sen Genel Başkanı Özdemir ve 7 kişinin evlerinde yapılan aramada çok sayıda örgütsel doküman da ele geçildi. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde sorguları tamamlanan 8 şüpheli daha sonra adliyeye sevk edildi. Mahkeme, aralarında Özdemir ile birlikte 6 kişi tutuklanırken, 2 kişi de adli kontrol şartıyla ev hapsi verildi.

Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Son Dakika | Mersin'de PKK/KCK operasyonu:  6 tutuklama - Son Dakika

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