Son Dakika Haberleri: Mersin'de Pkk/kck Operasyonunda 3 Gözaltı

Mersin'de Pkk/kck Operasyonunda 3 Gözaltı

1 saat önce

MERSİN'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 1'i Suriye uyruklu, 3 kişi gözaltına alındı.

Mersin'de Pkk/kck Operasyonunda 3 Gözaltı, System.String[]
MERSİN'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 1'i Suriye uyruklu, 3 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı, PKK/KCK silahlı terör örgütünün faaliyetlerini deşifre etmek amacı ile çalışma başlattı. Bu kapsamda terör örgütü üyesi olduğu belirlenen 1'i Suriye uyruklu, 2 şüpheli ile sosyal medya üzerinden örgüt propagandası yaptığı öne sürülen 1 kişi yakalandı. Şüpheliler sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü. - Mersin

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 05:04 Kaynak: DHA

Suriye, PKK, Mersin, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Pazardan Sebze Meyve Çalan Hırsızlar Yakalandı ABD'li Komutan, Türkiye Tarafından Aranan PKK'lı Terörist ile Görüştü

Vizelerin Kalkmasıyla Moldova'dan Türkiye'ye Gelecek Turist Sayısının 200 Bini Geçmesi Bekleniyor Son Dakika! ABD'den Irak Açıklaması: Talep Ederlerse Güçlerimiz, NATO ve Uluslararası Koalisyon Çekilebilir
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.2.2019 18:38:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mersin'de Pkk/kck Operasyonunda 3 Gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]