Mersin'de PKK/KCK operasyonu; 8 gözaltı

MERSİN - Mersin'de PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 kişiden, aralarında Haber-Sen eski genel başkanının da bulunduğu 6 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, güvenlik güçlerince 3 Ekim tarihinde Diyarbakır'ın Lice kırsalında gerçekleştirilen operasyonda elde edilen dokümanların incelenen içeriklerinde, kişisel bilgilerine ulaşılan 8 şüphelinin Mersin'de ikamet ettiği belirlendi. Adresleri belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda, aralarında Haber-Sen eski genel başkanı Musa Ö. ile M.A, M.A.A, F.G, K.D, İ.E, S.T ve H.H gözaltına alındı.

Adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel dokuman ele geçirilen şüpheliler,

emniyetteki işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden aralarında Haber-Sen eski genel başkanı Musa Ö.'nün de bulunduğu 6 kişi tutuklanırken, iki şüpheli 'adli kontrol' kapsamında serbest bırakıldı.