Mersin'de PKK/KCK operasyonunda yakalanan 13 zanlı adliye sevk edildi - Son Dakika

Mersin'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma kapsamında 11 Şubat'ta gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Örgütün sözde gençlik yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri iddia edilen R.D, F.S, M.Y.K, R.T, M.B, S.Ş, M.K, A.E. ve B.T. ile 18 yaşından küçük Ö.Ş, S.A, H.T. ve V.Ç. adliye sevk edildi.

Şüphelilerin, toplantılarına katıldıkları örgütün gençlik yapılanmasının faaliyetlerini yasal olarak göstermek için "HDP Gençlik Meclisleri" ilanı oluşturdukları ve örgüt elebaşı için yapılan açlık grevine destek çalışmaları yürüttükleri belirtildi.