Mersin'de PKK/KCK propagandasına 3 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mersin'de PKK/KCK propagandasına 3 gözaltı - Son Dakika

Mersin'de PKK/KCK propagandasına 3 gözaltı

6 saat önce

MERSİN'in Tarsus ilçesinde, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı öne sürülen 3 kişi, gözaltına alındı.

Mersin'de PKK/KCK propagandasına 3 gözaltı, System.String[]

MERSİN'in Tarsus ilçesinde, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı öne sürülen 3 kişi, gözaltına alındı.

Tarsus Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, sosyal medyadan terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yürüttü. Yapılan çalışma sonucu terör örgütü PKK/KCK'nın propagandası yaptığı ileri sürülen A.E., İ.D. ve M.R.D. gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürdürülüyor.


Tarsus, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 03:48 Kaynak: DHA
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