Son Dakika Haberleri: Mersin'de Pkk/kck'ya Şafak Operasyonu: 10 Gözaltı

Mersin'de Pkk/kck'ya Şafak Operasyonu: 10 Gözaltı

1 saat önce

Mersin'in Tarsus ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik şafak vakti düzenlenen operasyonda 10 zanlı gözaltına alındı.

Mersin'de Pkk/kck'ya Şafak Operasyonu: 10 Gözaltı, System.String[]
Mersin'in Tarsus ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik şafak vakti düzenlenen operasyonda 10 zanlı gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, Tarsus Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yapılan çalışmalarda, Tarsus'ta 2014 yılında Kobani eylemleri ve 2015 yılında nevruz kutlamalarında terör eylemlerine katıldıkları tespit edilen şahısların yakalanması için sabahın erken saatlerinde operasyon düzenledi. Eş zamanlı belirlenen evlere yapılar operasyonlarda Y.A., U.B., C.B., M.G., Z.A., Ö.N., K.E., D.N., C.D. ve O.Ç. isimli şahıslar gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.

(Ersoy Yalçın/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 03:51 Kaynak: İHA

Tarsus, Mersin, PKK, Güncel
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