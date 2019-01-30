Mersin'de Pkk/kck'ya Şafak Operasyonu: 10 Gözaltı

Mersin'in Tarsus ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik şafak vakti düzenlenen operasyonda 10 zanlı gözaltına alındı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik şafak vakti düzenlenen operasyonda 10 zanlı gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, Tarsus Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yapılan çalışmalarda, Tarsus'ta 2014 yılında Kobani eylemleri ve 2015 yılında nevruz kutlamalarında terör eylemlerine katıldıkları tespit edilen şahısların yakalanması için sabahın erken saatlerinde operasyon düzenledi. Eş zamanlı belirlenen evlere yapılar operasyonlarda Y.A., U.B., C.B., M.G., Z.A., Ö.N., K.E., D.N., C.D. ve O.Ç. isimli şahıslar gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.



(Ersoy Yalçın/İHA)

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Şerdil Dara Odabaşı "Atatürk'e Bağlıyım" Dedi, Kimse İnanmadı

Fox Ana Haber'in ve Halk Arenası'nın Ceza Nedeniyle Yayınlanmayacağı Tarihler Belli Oldu

Hortum Felaketinde Kaybolan Buse'nin Sosyal Medya Paylaşımı Yürek Burktu

Giyim Devi Zara'nın Değişen Logosu Twitter'da Alay Konusu Oldu