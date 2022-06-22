Mersin'de PKK/KCK'ya 'Şahmeran' operasyonu - Son Dakika
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Mersin'de PKK/KCK'ya 'Şahmeran' operasyonu

22.06.2022 07:12
Mersin'de PKK/KCK'ya 'Şahmeran' operasyonu

Mersin'in Tarsus ilçesinde terör örgütü PKK/KCK terör örgütüyle bağlantısı bulunan şahıslara yönelik düzenlenen 'Şahmeran' operasyonunda, çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde terör örgütü PKK/KCK terör örgütüyle bağlantısı bulunan şahıslara yönelik düzenlenen 'Şahmeran' operasyonunda, çok sayıda kişi gözaltına alındı. Şahısların geçmiş yıllarda polislere silah sıktığı, esnafa zorla kepenk kapattığı, dağa çıkması için çocukları ikna etmeye çalıştığı ve ölen örgüt mensuplarının cenaze işlemlerini organize ettiği tespit edildi.

Edinilen bilgiye göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede Tarsus'ta 20 şahsı belirleyen ekipler, sabah saatlerinde operasyon için düğmeye bastı. Özel Harekat polislerinin de desteğiyle adreslere 'Şahmeran' ismi verilen şafak operasyonu düzenleyen ekipler, çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı. Şahısların geçmiş yıllarda polislere silah sıktığı, esnafa zorla kepenk kapattığı, dağa çıkması için çocukları ikna etmeye çalıştığı ve ölen örgüt mensuplarının cenaze işlemlerini organize ettiği belirlendi.

Polislerin adreslerde arama çalışmaları sürüyor. - MERSİN

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Kaynak: İHA

Mersin, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mersin'de PKK/KCK'ya 'Şahmeran' operasyonu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mersin'de PKK/KCK'ya 'Şahmeran' operasyonu - Son Dakika
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